За усіма школярами Київщини влаштують відеоспостереження

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської обласної державної адміністрації, всі системи та відповідне програмне забезпечення були придбані за благодійні кошти за ініціативи голови Київської облдержадміністрації Анатолія Присяжнюка.

«Ми живемо в епоху бурхливого науково-технічного прогресу, і його досягнення мають бути поставленні на службу нашим дітям. Піклування про них є і завжди буде визначальним пріоритетом обласної влади. Діти повинні мати всі умови для гармонійного розвитку. А головне – повинні бути убезпечені від загроз сьогоднішнього непростого світу. Саме тому в рамках програми розбудови матеріально-технічної галузі освіти на Київщині ми вирішили запровадити відеоспостереження в усіх школах нашого регіону. Це підвищить рівень захисту навчальних закладів та гарантуватиме безпеку школярів, - зазначив А.Присяжнюк під час конференції освітян області.

У Київській області налічується 169 тисяч учнів, функціонує 755 шкіл, з них 29% розташовано у містах, а 71% у сільській місцевості. Цього року кількість учнів збільшилася на 2 тис.300 осіб.