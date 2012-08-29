Більше 40 тисяч іспанців закидали одне одного помідорами

21:28, 29 серпня 2012
Суспільство
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Понад 40 тис. осіб узяли участь в традиційному іспанському святі "Томатина" у місті Буньйоль.

Томатин, фото tourbina.blog.ru

Упродовж години вони закидали один одного помідорами, передає «5 канал».

Цього року на розвагу пішло понад 120 тонн помідорів. За правилами, перш ніж жбурнути - помідор потрібно трохи розчавити в кулаці.

"Томатину" проводять щороку в останню середу серпня.

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