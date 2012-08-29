Більше 40 тисяч іспанців закидали одне одного помідорами

Упродовж години вони закидали один одного помідорами, передає «5 канал».

Цього року на розвагу пішло понад 120 тонн помідорів. За правилами, перш ніж жбурнути - помідор потрібно трохи розчавити в кулаці.

"Томатину" проводять щороку в останню середу серпня.