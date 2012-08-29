Більше 40 тисяч іспанців закидали одне одного помідорами
21:28, 29 серпня 2012Суспільство
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Понад 40 тис. осіб узяли участь в традиційному іспанському святі "Томатина" у місті Буньйоль.
Цього року на розвагу пішло понад 120 тонн помідорів, фото tourbina.blog.ru
Упродовж години вони закидали один одного помідорами, передає «5 канал».
Цього року на розвагу пішло понад 120 тонн помідорів. За правилами, перш ніж жбурнути - помідор потрібно трохи розчавити в кулаці.
"Томатину" проводять щороку в останню середу серпня.
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