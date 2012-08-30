Молочні продукти можуть суттєво подорожчати

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прем'єра.

У повідомленні сказано, що прем'єр-міністр вважає неприпустимою ситуацію, коли в цілому ряду областей країни молоко у населення купується за ціною 1,6-1,8 грн за літр. «До 70% молока в країні виробляється приватними сільгоспвиробниками, яких необхідно захистити від різних спекулянтів, які купують молоко за штучно заниженими цінами», - цитує прес-служба слова М.Азарова.

Крім того, прем'єр вважає за необхідне переглянути вимоги технічних регламентів на молоко, що купується для шкіл, дитячих установ, лікарень.

У повідомленні сказано, що Азаров вимагає від Мінагрополітики розробити і внести на розгляд уряду проект закону, який зобов'яже переробників молока розміщувати на упаковках молочних продуктів, вироблених з додаванням замінників молочних інгредієнтів, напис «із замінниками молочних інгредієнтів».

Як раніше повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня прийняла закон, який пропонував віднести молоко і молочні продукти до видів сільськогосподарської продукції, які є об'єктами державного цінового регулювання.

Проте Президент Віктор Янукович ветував цей закон.