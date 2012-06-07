Ціни на молочні продукти регулюватиме держава

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 293 народних депутата із 413 зареєстрованих у сесійній залі.

Документом передбачено включити молоко та молочні продукти до видів сільськогосподарської продукції, які є об‘єктами державного цінового регулювання.

Також встановлюється, що підприємства оптової та роздрібної торгівлі, переробні підприємства і заготівельні організації, фізичні особи - підприємці, які здійснюють заготівельну діяльність, проводять розрахунки з постачальниками об`єктів державного цінового регулювання у строк не більше семи банківських днів з дня отримання продукції.

Закон містить також норму, відповідно до якої підприємствам оптової та роздрібної торгівлі, переробним підприємствам, заготівельним підприємствам та організаціям, фізичним особам - підприємцям, які здійснюють заготівельну діяльність, забороняється здійснювати закупівлю молока і молочних продуктів у постачальників без укладених у письмовій формі договорів купівлі-продажу зазначеної продукції.

Фізичні та юридичні особи, винні у порушенні цієї норми, несуть відповідальність згідно із Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Закон набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування.