Міліція ліквідувала 4 підпільних казино

Як повідомляє прес-служба Кримського управління МВС, правоохоронці встановили і затримали організатора бізнесу, вирішується питання про обрання стосовно нього запобіжного заходу. Міліція порушила стосовно підприємця кримінальну справу за ч. 1 ст. 203-2 КК - "заняття гральним бізнесом".

Йому загрожує покарання у вигляді штрафу (від 170 до 680 тис. грн) з конфіскацією грального устаткування.

"Незаконні заклади були ретельно замасковані. Випробувати фортуну в казино мало можливість обмежене коло осіб, відвідини закладів здійснювалися лише за попереднім дзвінком. Крім того, любителі азарту знали систему паролів. Тіньовий оборот грошей цих ігрових закладів становив приблизно 100 тис. грн на день", - говориться в повідомленні.