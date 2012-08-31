Проти депутата, який зламав щелепу колезі, порушили справу

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури області, кримінальна справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 122 (навмисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) і ч. 1 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Справу направлено в слідчий відділ Кременчуцького міськуправління УМВС України в області для проведення досудового слідства.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня в Кременчуці (Полтавська обл.) під час сесії Автозаводської райради депутат з фракції «Батьківщина» Ігор Мітюк зламав щелепу своєму колезі і однопартійцю, начальнику управління впорядкування і екології міськвиконкому Сергію Гаріфову.

Як повідомив журналістам на засіданні депутатської комісії райради з етики її голова Віктор Крук, за словами очевидців, «Мітюк повісив свій піджак на крісло Гаріфова, а той зробив йому зауваження. У відповідь Мітюк ударив Гаріфова». Після сесії С.Гаріфов звернувся в лікарню, де йому поставили діагноз - перелом щелепи і попередньо - струс головного мозку. Лікарі повідомили про інцидент у міліцію

Після сесії І.Мітюка виключили з фракції "Батьківщина”.