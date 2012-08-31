Проти депутата, який зламав щелепу колезі, порушили справу
Прокурор Полтавської області Андрій Миронов порушив кримінальну справу стосовно депутата Автозаводської райради Кременчука Ігоря Мітюка, який учора під час сесії зламав щелепу своєму колезі-однопартійцю Сергію Гаріфову.
Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури області, кримінальна справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 122 (навмисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) і ч. 1 ст. 296 (хуліганство) КК України.
Справу направлено в слідчий відділ Кременчуцького міськуправління УМВС України в області для проведення досудового слідства.
Як повідомляв УНІАН, 30 серпня в Кременчуці (Полтавська обл.) під час сесії Автозаводської райради депутат з фракції «Батьківщина» Ігор Мітюк зламав щелепу своєму колезі і однопартійцю, начальнику управління впорядкування і екології міськвиконкому Сергію Гаріфову.
Як повідомив журналістам на засіданні депутатської комісії райради з етики її голова Віктор Крук, за словами очевидців, «Мітюк повісив свій піджак на крісло Гаріфова, а той зробив йому зауваження. У відповідь Мітюк ударив Гаріфова». Після сесії С.Гаріфов звернувся в лікарню, де йому поставили діагноз - перелом щелепи і попередньо - струс головного мозку. Лікарі повідомили про інцидент у міліцію
Після сесії І.Мітюка виключили з фракції "Батьківщина”.