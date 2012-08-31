АМК дозволив австрійцям купити 25% Крюківського вагонобудівного

Про це йдеться в повідомленні АМК.

Довідка УНІАН. ПАТ ”Крюківський вагонобудівний завод” випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типа, напіввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини й візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється за замовленням ”Укрзалізниці”. Продукція заводу поставляється більш ніж до 20 країн світу.

”Крюківський вагонобудівний завод” є єдиним у СНД підприємством, що має налагоджене виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківській вагонобудівний завод у 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% - до 10 750 шт., а пасажирських вагонів - зменшив на 33,3% - до 28 шт.