Слідчий підробив підпис адвоката

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, таке рішення виніс Апеляційний суд Донецької області, і вирок набрав законної сили.

У прес-службі розповіли, що 23-річний лейтенант міліції розслідував кримінальну справу за обвинуваченням жителя Костянтинівського району в хуліганстві. Враховуючи те, що обвинувачений вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння подібних злочинів, молодий слідчий вирішив «прискорити» розслідування.

Так, за відсутності адвоката слідчий ознайомив обвинуваченого з матеріалами кримінальної справи, а перед цим навмисно сфальсифікував їх, склавши низку процесуальних документів, в яких підробив підпис захисника.

Правда з’ясувалася в суді, де адвокат заявила клопотання про те, що від її імені невідомою особою на документах ставилися підписи, а також про те, що слідчий не ознайомив її з матеріалами, як того вимагає кримінально-процесуальне законодавство. З урахуванням цього клопотання, справу було направлено на додаткове розслідування.

У той же час Костянтинівською міжрайонною прокуратурою було проведено перевірку викладених адвокатом фактів. В ході перевірки проведено ряд експертиз, які підтверджували доводи адвоката. За даним фактом стосовно слідчого прокуратурою було порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч.1 ст. 366 (службова підробка), ч.1 ст.374 (порушення права на захист).

Місцевий суд засудив підсудного до п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном, а також позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах, строком на 3 роки та позбавленням спеціального звання - лейтенант міліції. Не погодившись з вироком, засуджений подав апеляцію. Апеляційний суд розглянув скаргу та залишив її без задоволення, а вирок без змін.