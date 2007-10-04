Охорону банків треба посилювати

Державна служба охорони при Міністерстві внутрішніх справ України вважає за доцільне посилити вимоги до технічного оснащення і охорони банків і їх відділень на території України.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив начальник департаменту ДСО при МВС України Сергій СИДОРЕНКО.

За його словами "МВС ініціювало внесення змін до постанови Національного банку, яка визначає технічне оснащення банківських установ і їх охорону". С.СИДОРЕНКО підкреслив, що з цією метою створено спеціальну робочу групу, до якої увійшли представники ДСО і Асоціації українських банків.

Також С.СИДОРЕНКО підкреслив, що збільшення числа банківських установ в Україні до 21 тисячі приводить до збільшення незаконних посягань на них.

У зв`язку з цим він відзначив, що вважає за необхідне, щоб банківські відділення мінімально використовували готівкові кошти в роботі з клієнтами, оскільки саме наявність значної кількості готівкових коштів в банківських установах обумовлює напади на банки і їх співробітників.

"Такі операції повинні проводитися за безготівковим принципом", - сказав С.СИДОРЕНКО.

Також, на його думку, в кожній фінансовій установі слід встановити системи відеоспостереження і посилити вимоги до облаштування сховищ грошових коштів.