21% Херсонгазу пішов з аукціону в приватні руки

Трансляція конкурсу велася на сайті ФДМ. На конкурс з продажу надійшли дві заявки. Початкова ціна пакету становила 7 млн. грн. В результаті тривалої аукціонної боротьби конкурент переможця - група компаній "ДІК Фінекс-Інвест" програв.

Як повідомляв УНІАН, Херсонгаз» займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ у Херсонській області.

20,83% акцій «Херсонгазу» належать НАК «Нафтогаз України», 60,51% – ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» (номінальний утримувач).

Вчора найбільший приватний власник пакетів акцій ряду українських облгазів - компанія "Газтек" - перемогла в конкурсі з продажу 25% акцій компанії "Івано-Франківськгазу", заплативши за пакет 33,35 млн. грн.

Другим учасником торгів була компанія "ДІК Фінекс-Інвест".

За повідомленням ЗМІ, «Газтек» та "ІК Фінекс-Інвест" підконтрольні бізнесменові Дмитру Фірташу.