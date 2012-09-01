У Білорусі припиняється випуск банкнот у 10 і 20 рублів

Як повідомили УНІАН в Управлінні інформації і громадських зв'язків Національного банку Білорусі, відповідне рішення міститься в постанові Нацбанку.

«В обігу банкноти залишаються до 28 лютого 2013 року. З 1 квітня 2014 року ці купюри вважаються недійсними», - підкреслили в Нацбанку Білорусі.