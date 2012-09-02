В Ужгороді пожежники врятували храм від пожежі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Держтехногенбезпеки у Закарпатській області, осередком пожежі стало службове приміщення біля вівтаря.

Чотири відділення рятувальників, які прибули на місце пожежі, швидко здолали вогонь та не дозволили полум’ю поширитися по всій площі культового закладу, зазначили в прес-службі.

Найбільш вірогідною причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі.

Наразі встановлюються матеріальні збитки, завдані пожежею. На місці події працюють фахівці дослідно-випробувальної лабораторії обласного Управління Держтехногенбезпеки та правоохоронні органи.