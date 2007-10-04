Міністр енергетики запевнив ЄС, що з газом і проплатами буде гаразд

Комісар ЄС з енергетики Андріс ПІБАЛГС отримав запевнення Києва в швидкому розв’язанні питання оплати газу з російським “Газпромом”.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Єврокомісії.

“Комісар ЄС провів телефонну розмову з міністром палива та енергетики України Юрієм БОЙКОМ”, - повідомили УНІАН у прес-службі.

Міністр поінформував комісара про те, що питання оплати за газ між компаніями буде вирішено до 1 листопада 2007 року.

Ю.БОЙКО також запевнив А.ПІБАЛГСА в тому, що Україна залишається стабільною транзитною країною для ЄС.

“Прозорість – це головне в наших відносинах з країнами постачальниками і транзитерами газу. Я вітаю інформацію, яку надав Ю.БОЙКО і очікую, що питання буде вирішено до 1 листопада”, - цитує прес-служба А.ПІБАЛГСА.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня «Газпром» надіслав своїм європейським партнерам повідомлення про існуючі проблеми з постачання газу в Україну. Заборгованість української сторони за постачання газу становить понад 1,3 млрд. доларів, йдеться в повідомленні прес-служби газового холдингу.

ЗАТ ”УкрГаз-Енерго” підтвердило наявність боргу перед компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) за поставлений природний газ і заявило, що веде активну роботу з його погашення. Компанія не уточнила суму заборгованості.

”Газпром” через свою дочірню компанію ТзОВ ”Газпром експорт” купує газ, що видобувається в Туркменістані, Узбекистані і Казахстані, і продає його компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія), 50% акцій якої належить ”Газпрому”. RosUkrEnergo доставляє центральноазіатський газ до кордону Росії з Україною і на кордоні перепродає його ЗАТ ”УкрГаз-Енерго”. Ця компанія - частину одержаного від RosUkrEnergo газу поставляє кінцевим українським споживачам, а частину - реалізує НАК ”Нафтогаз України” для подальшого забезпечення паливом теплопостачальних підприємств і бюджетних установ.