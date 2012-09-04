Через страйк Lufthansa відмінила рейс з «Борисполя»

Страйк, який оголосили бортпровідники авіакомпанії Lufthansa, і пов'язане з нею скасування рейсів не позначиться на роботі аеропорту «Київ» (Жуляни),оскільки ця авіакомпанія не здійснює рейсів до цього аеропорту.

Як повідомили УНІАН у найбільшому аеропорту України - Міжнародному аеропорту «Бориспіль», наразі скасовано рейс авіакомпанії Lufthansa, який повинен був прилетіти з Франкфурта о 13.20 і вилетіти до Франкфурта о 14.10.

«Якщо рейс скасовують авіакомпанії, вони самі вирішують питання, пов'язані з відправкою пасажирів. У разі, якщо рейс скасовується через страйк, авіакомпанія все одно займається вирішенням цих питань», - сказали в аеропорту.

Крім того, згідно з он-лайн-таблом аеропорту, на цей момент 4 вересня скасовано рейси авіакомпаній Azerbaijan Airlines з Баку, який мав прибути до Києва о 9.55 і Georgian Airlines, який повинен був прибути до Києва о 10.45, а також рейси у зворотному напрямі.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня в аеропортах Берліна і Франкфурта знов бастують бортпровідники Lufthansa. Пізніше до страйку приєднається бортперсонал в аеропорту Мюнхена, повідомляє «Німецька хвиля» . Сьогодні крім страйку в аеропорту Франкфурта-на-Майні також страйкують у берлінському аеропорту Тегель, повідомляє агентство dpa.

Акції протесту розпочалися о 5-й ранку і продовжаться до 14.00.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт «Бориспіль» планує до початку зимової навігації перевести міжнародні авіакомпанії на обслуговування в термінал «D», зокрема з 27 жовтня - рейси авіакомпанії Lufthansa.

Довідка УНІАН. «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 25 травня 1924 року. 2 лютого 1994 року Київський об'єднаний авіазагін було розділено на аеропорт та авіакомпанію і відтоді існує як незалежне підприємство. У 2012 було завершено реконструкцію аеропорту і будівництво нового терміналу А загальною площею 14 тис. кв. м, зокрема площа VIP-залу - 1,5 тис. кв. м.