Раніше судимого підстрелили в машині та добили битою по голові

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Красноградського району Андрія Яковлєва.

За його даними, 3 вересня троє невідомих, зупинивши автомобіль «Хонда», вистрілили з травматичного пістолета в ногу водієві, а потім вдарили його по голові битою.

За висновком медиків, потерпілому завдано вогнепальне поранення голені та забійна рана голови.

Міліція порушила кримінальну справу за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї). Правоохоронці по гарячих слідах затримали одного з нападників. Ним виявився 29-річний безробітний раніше судимий місцевий мешканець. Ще двох нападників оголошено в розшук.

У справі ведеться досудове слідство, яке контролюється прокуратурою району.