За велику крадіжку затримали сина депутата-«регіонала»

Про це повідомили УНІАН у Відділі із зв'язків з громадськістю управління МВС України в Одеській області.

Як уточнили в міліції, «щодо затриманого порушено кримінальну справу за ознаками ч.3 ст.185 (крадіжка в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. 5 вересня суд розглянув подання слідчого РВВС й обрав запобіжний захід у вигляді тримання підслідного під вартою. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання міського УВС і чекає доставки в СІЗО».

Відповідаючи на запитання УНІАН, керівник ВЗГ обласного УВС Володимир Шаблієнко не підтвердив повідомлень деяких ЗМІ про те, що затримання підозрюваного пов'язано з викраденням автомобілів. Але при цьому «на користь слідства» не повідомив жодних інших подробиць.

Як відомо, в серпні 2009 року сина голови однієї з депутатських комісій Одеської облради Дмитро К., відомого у певних колах під ім'ям «Лимон», було затримано за підозрою у причетності до наїзду автомобілем Mercedes на двох пішоходів. 28-річного Василя Карпенка було збито на смерть, а 27-річна Наталія Гусєва стала інвалідом. Розслідування кримінальної справи продовжувалося понад два роки, у результаті підсудного було амністовано.