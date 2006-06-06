Російські курортники відмовляються від путівок до Криму, побоюючись ситуації, що склалася в АРК у зв`язку з підготовкою до проведення міжнародних військових навчань «Сі Бриз 2006». Про це заявив голова Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим по рекреаційному, санаторно-курортному комплексу й туризму Вячеслав ЗАХАРОВ сьогодні на позачерговому пленарному засіданні ВР АРК.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією В.ЗАХАРОВА, очолюваний ним комітет провів моніторинг у Феодосії, Євпаторії та Ленінському районі АРК, який доводить, що через американо-українські навчання кримські регіони втрачають російського курортника. «Більшість втрат пов`язана з відмовою від отримання вже сплачених путівок росіянами», - зазначив голова Постійної комісії ВР АРК. Так, за словами В.ЗАХАРОВА, втрати Євпаторії за підсумками сезону становитимуть 7 млн. грн., у червні Феодосія втратить 867 тис. грн., а Ленінський район - 500 тис. грн.

При цьому, як повідомляв УНІАН, Державна служба туризму й курортів Міністерства культури та туризму України прогнозує, що цього сезону кількість відпочиваючих у Криму буде не менше, ніж у минулому. За словами голови Держслужби туризму та курортів Анатолія ПАХЛІ, туристичний сезон почався активно - на сьогодні в Криму оздоровлюється понад 500 тисяч осіб, що, приблизно, дорівнює кількості туристів у відповідний період минулого року. “Ми впевнені у тому, що туристичний сезон не буде зірваний, всі необхідні умови для відпочинку в нас створені – проведені санепідемічні, екологічні обстеження прибережних зон, пляжів, об`єктів, на яких люди перебуватимуть, відпочиватимуть, все це відповідає рівням, стандартам. Тому стурбованості з боку тих, хто хотів би відпочивати, сьогодні бути не може, я в цьому переконаний”, - зазначив А.ПАХЛЯ.

В той же час, А.ПАХЛЯ не виключив можливості, що скандал навколо проведення міжнародних військових навчань “Сі бриз - 2006”, який триває у Феодосії, може якимось чином вплинути на туристичний потік. Він вважає, що цю ситуацію використовують “певні політичні сили”, щоб “одержати політичні дивіденди у населення”. “Політична ситуація може вміло використовуватися й якоюсь мірою впливати на туристичний потік, на який ми розраховуємо”, - зазначив він.

Незважаючи на це, додав А.ПАХЛЯ, за даними керівництва Міністерства курортів і туризму АРК, “серйозних відхилень від домовленостей, існуючих між суб`єктами туристичної діяльності з нашої сторони й суб`єктами з інших країн, зокрема країн СНД, сьогодні не існує”.