Правозахисники закликають повернути антидискримінаційний закон до парламенту

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Всеукраїнської правозахисної спілки «Коаліція з протидії дискримінації в Україні» з приводу ухвалення 6 вересня Верховною Радою закону «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

Коаліція з протидії дискримінації в Україні, яка об’єднує громадські організації та експертів, що працюють у галузі прав людини та у сфері протидії дискримінації вітає факт появи в Україні базового антидискримінаційного закону, прийняття якого є давно очікуваним.

Правозахисники зазначають, що прийняття подібного закону було однією із жорстких вимог Євросоюзу, передбачених Планом дій із лібералізації візового режиму з ЄС, який стосується кожного громадянина України.

Водночас у заяві вказується, що закон має чимало недоліків, наприклад, містить надто обмежений перелік антидискримінаційних ознак — «перелік, який майже незмінним «перекочовує» з одного законодавчого акта в інший, не вносячи таким чином істотної новизни у те, заради чого існує антидискримінаційне законодавство, а саме — в соціально-правовий захист людей від несправедливого поводження». Крім того, закон не передбачає ані внесення змін до інших законодавчих актів України, ані створення ефективного механізму практичного захисту людей від дискримінації.

Також Коаліція з протидії дискримінації в Україні вважає, що парламент дуже швидко ухвалив антидискримінаційний закон, бо влада прагне якнайшвидше догодити Євросоюзу уже протягом цього політичного сезону, ще до виборів, аби формально відзвітувати та отримати прихильність виборців.

Крім того, коаліція наголошує, що влада знехтувала процедурою належного громадського обговорення законопроекту. «Експерти Коаліції з протидії дискримінації ще з весни минулого року працювали над пропозиціями до антидискримінаційного закону та пропонували їх урядові, виходячи з європейських підходів у сфері прав людини взагалі та в питаннях протидії дискримінації зокрема. На жаль, законотворцями не було враховано цілу низку слушних експертних пропозицій», - сказано у заяві.

У зв’язку з цим коаліція закликає Президента повернути ухвалений антидискримінаційний закон до парламенту на доопрацювання з урахуванням експертної думки вітчизняних і зарубіжних фахівців, що дозволить усунути його недоліки і зробити більш відповідним тим стандартам у сфері прав людини, які вже тривалий час є нормою у країнах Європейського Союзу.

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Незалежно від того, чи підпише глава держави закон «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», Коаліція з протидії дискримінації в Україні обіцяє й надалі працювати над удосконаленням базового закону про протидію дискримінації, а також над впровадженням ефективних механізмів застосування антидискримінаційного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, учора, 6 вересня, Верховна Рада України ухвалила закон «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

Законом визначено, що дискримінація - рішення, дії або бездіяльність, спрямовані на обмеження або привілеї щодо особи та/або групи осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, якщо вони унеможливлюють визнання і реалізацію на рівних підставах прав і свобод людини та громадянина.

Дія закону поширюється на такі сфери суспільних відносин: громадсько-політична діяльність; державна служба та служба в органах місцевого самоврядування; правосуддя; трудові відносини; охорона здоров’я; освіта; соціальний захист; житлові відносини; доступ до товарів і послуг; на інші сфери суспільних відносин. Формами дискримінації є пряма дискримінація; непряма дискримінація; підбурювання до дискримінації; утиск. Будь-які форми дискримінації осіб та/або груп осіб за їх певними ознаками з боку державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а також юридичних та фізичних осіб забороняються.