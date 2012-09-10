Завтра в Україні - до +28°

Завтра в Україні опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у Криму північно-східний, 7-12 м/с, вдень окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 15°, на півночі Лівобережжя та в східних областях місцями 3-5° тепла; вдень 19-24°, на Закарпатті та Прикарпатті до 28°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У Києві та області у вівторок - без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура у столиці вночі 8-10°, вдень 21-23°, по області - вночі 6-11°, вдень 19-24°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 19-22°, у Дніпрі біля Києва 17°.