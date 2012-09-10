У судді спалили автівку

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, автомобіль «Лексус», який належить судді Апеляційного суду, було підпалено наприкінці січня цього року на автостоянці поблизу будинку суду, що на майдані Руднєва.

Під час слідчих дій встановлено, що затриманий, раніше судимий 21-річний чоловік, через неприязнь до судді мав намір навмисне пошкодити чуже майно. З метою заподіяння судді матеріальної шкоди, зловмисник з 5-літрової каністри з бензином, яку приніс із собою, облив капот автомобіля «Лексус» та підпалив, після чого втік з місця скоєння злочину.

На цей час затриманий перебуває у СІЗО. У разі доведення вини йому загрожує покарання згідно ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим небезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі терміном від 3 до 10 років, повідомили у ВЗГ.