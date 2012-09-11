Долар на міжбанку падає
12:36, 11 вересня 2012Суспільство
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У вівторок, 11 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,1060/8,1160, на 12:00 ціни знизилися до 8,1020/8,1090 грн/дол.
Долар дешевшає
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2552/57, на 12:00 звузився спред - 0,2553/57. У Росії курс долар-рубль підвищився і на 12:00 встановився на рівні 31,7500 (+0,0451).
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2804/06, змінюючись в доволі вузькому коридорі.
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Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,3730/10,3875, на 12:00 ціни знизилися до 10,3720/10,3850.
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