Долар на міжбанку падає

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2552/57, на 12:00 звузився спред - 0,2553/57. У Росії курс долар-рубль підвищився і на 12:00 встановився на рівні 31,7500 (+0,0451).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2804/06, змінюючись в доволі вузькому коридорі.

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Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,3730/10,3875, на 12:00 ціни знизилися до 10,3720/10,3850.