Нацбанк призначив «винних» у розхитуванні курсу долара

Хоча спочатку в розхитуванні курсу підозрювалися банки, що отримали напередодні рефінансування регулятора в розмірі 3,8 млрд грн, винними призначили зовсім інші банки, пише Forbes.ua.

Видання повідомляє, посилаючись на джерело в НБУ, що майже всі кредити на рефінансування одержали три держбанки, які також брали участь у спекулятивних угодах. Але регулятор утримався від санкцій проти цих банків.

«Вводити санкції проти держбанків, які працюють як філії НБУ, було б нерозумно», - повідомив чиновник з Нацбанку. У підсумку покарати вирішили тих учасників ринку, які 5 вересня виставляли максимальні котирування на продаж готівкового долара. У цей день курс в касах деяких банків досягав 8,29 - 8,30 грн. / USD.

Очевидно, регулятор вирішив, що саме ці його підопічні найбільше сіяли паніку серед населення і мають бути покарані. Банкам, які продавали долари за найвищим курсом, у вигляді попередження регулятор перекрив доступ до міжбанківського валютного ринку. «Вони тепер мінімум місяць не зможуть виходити на відкритий ринок для покупки валюти в власну позицію», - говорить джерело в НБУ. Учасники ринку моментально згорнули свої ліміти на банки-ізгої.

За даними Forbes.ua, НБУ вирішив покарати банк Креді Агріколь, Platinum Bank, банк "Національні інвестиції", банк "Преміум" і Регіон банк.