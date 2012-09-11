У Києві поранили ножем кандидата в народні депутати

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС в м. Києві, інформація про пригоду надійшла по телефонній лінії 102 від лікарів швидкої медичної допомоги.

Як зазначили у столичному главку на місце події виїхали слідчо-оперативні групи на чолі з керівництвом Київської міліції. Наразі встановлено, що інцидент з потерпілим трапився у Дніпровському районі неподалік від будинку, де він мешкає.

За попередніми даними О.Бойку спочатку завдали удару по голові ззаду, після чого він отримав проникаюче ножове поранення черевної порожнини. На даний час потерпілий перебуває в лікарні швидкої медичної допомоги. Також встановлено, що незадовго до пригоди він відвідував одну з місцевих житлово-комунальних контор, де за свідченнями працівників перебував у нетверезому стані. Як зазначили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС в м. Києві вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст.296 ( хуліганство) Кримінального Кодексу України.