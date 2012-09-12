Фірташ націлився ще на один райгаз

На участь у приватизаційному конкурсі з продажу 26% держпакета акцій ПАТ «Тисменицягаз» надійшло дві заявки - від ПрАТ "Газтек" і ТОВ "Інвестиційна компанія "Фінлекс-Інвест", повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

Як зазначили у ФДМУ, обидві компанії допущені до участі в конкурсі.

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Нагадаємо, 26% ПАТ «Тисменицягаз» планується виставити на приватизаційному конкурсі 13 вересня п.р. Стартова ціна цього держпакета встановлена у розмірі 160 тис. грн, крок торгів - 2 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років від моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 720 тис. грн.

Довідка УНІАН. "Тисменицягаз" (Івано-франківська обл., Тисменицький р-н) - компанія з газифікації і газопостачання. 25,9999% акцій ПАТ "Тисеницягаз" передано ФДМУ для приватизації, 25% перебуває у власності НАК "Нафтогаз України", 24,89% належить ПАТ "Хмельницькгаз", 11,87% - ТОВ "Інвестиційна компанія "Добрий капітал".