Fujifilm заявила, що більше не випускатиме кіноплівки

08:15, 13 вересня 2012
Суспільство
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Японський виробник фото-і кінопродукції Fujifilm заявив про припинення з весни наступного року виробництва кіноплівки, зважаючи на збитковість.

Кіноплівка стала нерентабельною

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням Рейтер.

Як відзначає агентство Kyodo, кіноплівка, яка вироблялася на заводах Fujifilm протягом майже 80 років з моменту заснування компанії у 1934 році, перестала витримувати конкуренцію з боку цифрових носіїв.

Fujifilm, що є єдиним в Японії виробником кіноплівок, тим не менше, продовжить випускати спеціальну плівку, призначену для резервного копіювання раніше знятих фільмів.

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