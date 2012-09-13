Fujifilm заявила, що більше не випускатиме кіноплівки

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням Рейтер.

Як відзначає агентство Kyodo, кіноплівка, яка вироблялася на заводах Fujifilm протягом майже 80 років з моменту заснування компанії у 1934 році, перестала витримувати конкуренцію з боку цифрових носіїв.

Fujifilm, що є єдиним в Японії виробником кіноплівок, тим не менше, продовжить випускати спеціальну плівку, призначену для резервного копіювання раніше знятих фільмів.