Дніпропетровськ побив рекорд народжуваності
02:09, 14 вересня 2012Суспільство
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На День міста, який відзначався 8 вересня, Дніпропетровськ побив рекорд по народжуваності. В цей день народилися 54 малюки – 32 хлопчики та 22 дівчинки.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської міської ради, у 2008 році на День міста у Дніпропетровську народилося 39 немовлят, у 2009 році – 48, у 2010- 42, у 2011 році на світ з'явилось 32 дітей.
За інформацією департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської міської ради, щодня у Дніпропетровську з’являється на світ від 20 до 40 немовлят.
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