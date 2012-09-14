Дніпропетровськ побив рекорд народжуваності

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської міської ради, у 2008 році на День міста у Дніпропетровську народилося 39 немовлят, у 2009 році – 48, у 2010- 42, у 2011 році на світ з'явилось 32 дітей.

За інформацією департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської міської ради, щодня у Дніпропетровську з’являється на світ від 20 до 40 немовлят.