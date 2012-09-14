Офіційний курс валют на 14 вересня
04:00, 14 вересня 2012Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 14 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 13 вересня – 799.3000)
100 EUR – 1031.8963 (на 13 вересня – 1030.7773)
10 RUR – 2.5456 (на 13 вересня – 2.5392)
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