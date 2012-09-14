Укрзалізниця планує у 2012 році витратити на розвиток 14 млрд гривень

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), ці показники закладені у зведений фінансовий план залізниць України на 2012 рік, затверджений Кабінетом міністрів України 3 вересня 2012 року. За зведеним фінпланом, пріоритетним напрямом інвестиційної діяльності є оновлення залізничного рухомого складу.

Зокрема, на придбання нового і модернізацію існуючого парку буде спрямовано 6 млрд грн, або 42,8% від загального обсягу капітальних інвестицій.

Крім того, фінансовим планом передбачається, що залізниці залучать кредитні кошти на суму 8,4 млрд грн.

Кошти будуть направлені на впровадження швидкісного руху на ділянці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова, будівництво Бескидського тунелю, розширення металевих мостів по ст. Севастополь, будівництво двоколійних вставок на напрямку Гребінка-Полтава, будівництво міжрегіонального центру технічного обслуговування міжрегіональних поїздів (комплекс ТПС ст. Дарниця), реконструкція ремонтно-екіпірувального депо Харківської дільниці для технічного обслуговування регіональних поїздів, на модернізацію колії та рухомого складу тощо.

За рахунок коштів державного бюджету та місцевого бюджету міста Києва передбачається завершення будівництва залізнично-автомобільного переходу через річку Дніпро у місті Києві на суму 398,0 млн грн та придбання 2 одиниць міжрегіональних поїздів вітчизняного виробництва ПАТ „Крюківський вагонобудівний завод” на суму 400 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, фінплан залізниць на 2012 рік передбачає чистий прибуток 2012 року у розмірі 496,4 млн. грн, збиток від пасажирських перевезень - 7,2 млрд грн.

Загальна сума доходів залізниць від звичайної діяльності у 2012 році становитиме 57,2 млрд грн. Витратна частина фінансового плану з урахуванням податку на прибуток від звичайної діяльності становить 56,7 млрд грн.

Нагадаємо, чистий прибуток українських залізниць за підсумками 2011 року збільшився на 11,3% порівняно з 2010 роком - до 706,4 млн грн.

Загальні надходження податків усіх рівнів від залізниць становили у 2011 році 12,6 млрд грн.