У Вінницькій області в ДТП загинув заступник прокурора області
14:54, 24 вересня 2012Суспільство
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В районі села Корделівка Калинівського району 23 вересня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув заступник прокурора Вінницької області Роман Шубін.
«Хонда» зіткнулася з КамАЗом
Про це УНІАН повідомив начальник сектора профілактичної роботи Управління Державтоінспекції у Вінницькій області Володимир Мотичко.
За його словами, аварія сталася близько 22:15 на автотрасі «Житомир - Вінниця - Могилів-Подільський» в районі села Корделівка Калинівского району.
Легковий автомобіль «Хонда», яким керував 57-річний Р.Шубін, зіткнувся з вантажним автомобіль КамАЗ, що їхав в попутному напрямку в бік Вінниці.
В результаті ДТП заступник прокурора Вінницькій області загинув від отриманих травм.
За даним фактом проводиться розслідування.
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