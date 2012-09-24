У Вінницькій області в ДТП загинув заступник прокурора області

Про це УНІАН повідомив начальник сектора профілактичної роботи Управління Державтоінспекції у Вінницькій області Володимир Мотичко.

За його словами, аварія сталася близько 22:15 на автотрасі «Житомир - Вінниця - Могилів-Подільський» в районі села Корделівка Калинівского району.

Легковий автомобіль «Хонда», яким керував 57-річний Р.Шубін, зіткнувся з вантажним автомобіль КамАЗ, що їхав в попутному напрямку в бік Вінниці.

В результаті ДТП заступник прокурора Вінницькій області загинув від отриманих травм.

За даним фактом проводиться розслідування.