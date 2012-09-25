Начальник Маневицької колонії сам сяде за грати на 6 років

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Волинської області, начальника колонії засуджено до шести років позбавлення волі з позбавленням права 3 роки обіймати посади в правоохоронних органах та із позбавленням спеціального звання - майор внутрішньої служби. Старшому оперуповноваженому управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Волинській області суд призначив покарання у викляді семи років позбавлення волі з позбавленням права 3 роки обіймати посади в правоохоронних органах та із позбавленням спеціального звання - старший лейтенант внутрішньої служби. Встановлено, що саме він завдав засудженому удару, який і спричинив смерть.

Ще шістьом службовим особам колонії № 42 призначено покарання у вигляді чотирьох із половиною, а двом – у вигляді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права 2 роки обіймати посади в правоохоронних органах та із позбавленням спеціальних звань із встановленням трирічного іспитового строку.

Як нагадали в прокуратурі, 15 березня 2011 року 25-річний засуджений Володимир Делевин самовільно покинув дільницю соціальної реабілітації Маневицької ВК №42, а 19 квітня був виявлений працівниками Кодимського РВ УМВС України в Одеській області й доставлений за місцем відбування покарання.

На ранок 21 квітня 2011 року цього засудженого знайдено мертвим у приміщенні для проведення особистого обшуку виправної колонії. Перевірка встановила, що його смерть була спричинена умисними протиправними діями службових осіб ВК №42 та ДДУПВП в області. Ці дії супроводжувались насильством, були болісними та принизливими.

22 квітня 2011 року прокуратурою Волинської області було порушено кримінальну справу щодо 10 службових осіб Маневицької ВК №42 та управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Волинській області. Десятьом службовцям інкриміновано перевищення влади або службових повноважень і катування засудженого.