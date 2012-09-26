Українців очікує чергове подорожчання алкоголю

Міністерство фінансів запропонувало підвищити мінімальні ціни на алкогольну продукцію. Про це пише Комерсант Україна.

У Мінфіні запропонували підвищити мінімальні роздрібні ціни на горілку і лікеро-горілчану продукцію на 15,3% (до 150,5 грн за літр 100-відсоткового спирту). Проект постанови Кабінету міністрів, що містить таку ініціативу, з'явився вчора на сайті міністерства. У підсумку мінімальна ціна пляшки горілки 0,5 л збільшиться до 30,1 грн (зараз - 26,1 грн). Мінфін також має намір підвищити ціни на коньяк (бренді) - на 17,9%, до 41 грн для трьохзіркового, на 18,4%, до 46 грн - для чотирьох-і на 19,2%, до 52 грн - для п'ятизіркового. Роздрібна ціна пляшки вина теж має зрости - на 22,2%, до 22 грн, шампанського - на 11,5%, до 29 грн, вважають у міністерстві.

Своє рішення в Мінфіні пояснюють тим, що "діючий рівень мінімальних цін не відповідає реальному рівню витрат на виробництво, оскільки не відображає зростання цін на енергоносії, спирт та інші складові алкогольної продукції". Найбільші учасники горілчаного ринку підтримують міністерство.

"При сьогоднішньому рівні мінімальних цін на горілку легальні виробники працюють собі в збиток", - стверджує голова ради директорів компанії Nemiroff Олександр Глусь. Директор з маркетингу компанії Global Spirits (ТМ "Хортиця") Георгій Майоров додає, що підвищення державою акцизу на алкоголь має супроводжуватися підвищенням мінімальних роздрібних цін. А з 1 січня 2012 року акциз піднімався на 8,9% без збільшення мінімальних цін.

Втім, менші гравці вважають, що підвищення мінімальних цін на алкоголь буде стимулювати зростання тіньового ринку. "Зростання мінімальної ціни призведе до того, що частина населення переорієнтується на" сіру "горілку. А тіньовикам тільки цього й треба, оскільки чим нижча мінімальна ціна на горілку, тим менше в них бажання займатися фальсифікуванням", - говорить топ-менеджер однієї з горілчаних компаній на правах анонімності.

Українські ж винороби готуються до падіння попиту на свою продукцію.