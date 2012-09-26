Україну накриє грипом у листопаді

13:25, 26 вересня 2012
Суспільство
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Державна санітарно-епідеміологічна служба прогнозує зростання захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) в листопаді.

На спеціальну «притигропозну» нараду за участі Тимошенко майже всі функціонери Тернопільської області прийшли у масках. Тернопіль, 30 жовтня

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу голова Держсанепідслужби Анатолій Пономаренко.

"Є попередні прогнози про підвищення захворюваності в листопаді. У жовтні ще не планується рання хвиля, яка бувала у нас, виходячи з досвіду моніторингу", - сказав він.

При цьому він зазначив, що зараз ситуація із захворюваністю на грип і ГРВІ в Україні стабільна.

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