Міліція порушила 40 кримінальних справ щодо виборів

Як повідомила УНІАН прес-служба МВС України, про це повідомив начальник Департаменту громадської безпеки України Сергій Поготов під час зустрічі з делегацією місії спостерігачів ОБСЄ з нагляду за виборчою кампанією з виборів народних депутатів України.

Він розповів, що з початку виборчої кампанії в міністерстві та усіх підпорядкованих підрозділах розгорнуті Оперативні штаби, що працюють у цілодобовому режимі. Їх основне завдання відслідковувати ситуації в державі, пов’язаної з виборчим процесом, збір та аналіз інформації, а також внесення пропозицій щодо вжиття, за необхідності, додаткових правоохоронних заходів. Зокрема, на сайті МВС створена окрема рубрика з виборів, в якій висвітлюється робота органів внутрішніх справ щодо забезпечення законності перебігу виборчого процесу та реагування на повідомлення.

“Органами внутрішніх справ реєструються та перевіряються всі повідомлення щодо можливих порушень виборчого законодавства, а також уживається відповідних заходів реагування”, – наголосив начальник ДГБ України. З початку виборчого процесу органами внутрішніх справ зареєстровано 1152 повідомлення, пов’язаних із його перебігом. Із загальної кількості найбільше повідомлень про незаконну агітацію, хуліганські прояви та виявлення агітаційних матеріалів, надрукованих з порушенням законодавства.

За словами С.Поготова, вже стосовно 109 осіб складено адмінпротоколи. За результатами розгляду судом накладено адміністративні стягнення на 20 осіб. За ознаками складу злочинів міліцією порушено 40 кримінальних справ.

Для забезпечення громадського порядку та реагування на можливі правопорушення у день голосування попередньо планується залучити понад 65 тис. працівників міліції. В окремих регіонах держави, в основному в сільській місцевості, кількість виборчих дільниць більша від кількості особового складу міськрайорганів внутрішніх справ. Тому до охорони громадського порядку, окрім працівників міліції, залучатимуть членів громадських формувань та громадських помічників.