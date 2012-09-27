Акція «Шахрайські кредитні спілки – під заборону!»

27 вересня 2012 року, об 11:00 біля Національного банку України (вул. Інститутська, 9) розпочнеться акція «Шахрайські кредитні спілки – під заборону!». Ошукані вкладники кредитних спілок вимагають законодавчо заборонити діяльність кредитних спілок. Національний банк України у вересні 2012 р. виступив з ініціативою стати регулятором кредитних спілок, реорганізувати частину спілок в кооперативні банки, а інші позбавити можливості залучати депозити населення. До учасників акції вийдуть керівники Національного банку України. Організатори акції – громадська організація «Асоціація захисту прав вкладників», громадянська кампанія «Форум порятунку Києва». Контактна особа:

Віталій Черняховський Телефони: (044)228-55-33, (068)833-33-33, (095)273-03-08 Веб-сайт: http://www.forumspaskiev.org.ua/ E-mail: forumspaskiev@mail.ru

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