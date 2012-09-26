У київському мегамаркеті «Караван» невідомий відкрив стрілянину (додане фото)

У столичному торговельно-розважальному центрі «Караван», розташованому по вул. Луговій, 12, відвідувач, який був викритий у крадіжці, відкрив вогонь з вогнепальної зброї по співробітниках приватної охорони, в результаті чого троє чоловіків загинули на місці, четвертого госпіталізовано до реанімаційного відділення однієї з лікарень міста.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, інформація про пригоду надійшла по лінії «102» о 15.04, після чого на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Попередньо встановлено що один з охоронців побачив, як покупець магазину вкрав з вітрини флешку, після чого попросив його пройти з ним до кімнати охорони та пред’явити вміст кишень.

У той момент в кімнаті перебувало ще троє охоронців.

Замість того, щоб виконати вимогу, чоловік дістав вогнепальну зброю і відкрив вогонь по присутніх у кімнаті, після чого втік.