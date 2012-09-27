ЄБРР готовий надати кредит Україні на модернізацію ділянки ГТС

Про це заявив керівник делегації Ради директорів ЄБРР Джорджіо Леччезі під час зустрічі з прем'єр-міністром Миколою Азаровим сьогодні в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів.

«Україна зацікавлена в модернізації своїх газопроводів, банк з радістю надасть допомогу українському уряду для вирішення цього питання», - сказав Дж.Леччезі.

Також у ході зустрічі, повідомляє прес-служба, Дж.Леччезы привітав М.Азарова з тим, що Україна в світовому рейтингу конкурентоспроможності піднялася з 82-го на 73-тє місце.

«Я хочу привітати Вас з досягненням гарного результату, який відображено у звіті із світової конкурентоспроможності, це результат тих важливих реформ, які зараз відбуваються в Україні », - зазначив представник ЄБРР.

Він запевнив, що Україна залишається одним з ключових партнерів банку.

У свою чергу, М.Азаров зазначив, що за всі роки співпраці України з ЄБРР було реалізовано майже 300 спільних проектів на суму близько 7,5 млрд євро.

Голова уряду додав, що до кінця поточного року планується завершити підготовку і підписати кредитні угоди з модернізації і реконструкції магістрального газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород, реалізації проекту щодо підвищення безпеки на атомних станціях, а також будівництва ЛЕП потужністю 350 кВ Новоодеська - Харцизськ.

Як раніше повідомляв УНІАН, у першій половині вересня поточного року М.Азаров заявив, що модернізація головного стратегічного об'єкта країни - газотранспортної системи - обійдеться в 4,5 мільярда євро.

За словами М.Азарова, уряд України пропонує передати управління ГТС міжнародному консорціуму у складі України, Росії і Євросоюзу, який би забезпечував її прозоре і справедливе адміністрування і зайнявся її модернізацією.

Україна веде з Росією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін добивається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управління ГТС, але його формат поки що не визначений. Україна раніше наполягала на тристоронній моделі - за участю ЄС.

Крім того, Україна замовила компанії «Бейкер Тіллі Україна АЧ» (м. Київ) зробити оцінку вартості активів української газотранспортної системи (ГТС).

Оцінка вартості ГТС необхідна для вирішення питання про її модернізацію.

Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1 449.