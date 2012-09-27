У Києві через зсув грунту в траншеї загинув 27-річний чоловік

Як повідомляє прес-служба МНС України, за вказаною адресою прибули рятувальники, які одразу ж приступили до розкопування постраждалого.

Коли працівники МНС дістали 27-річного будівельника з-під землі, він був уже без ознак життя.

На місці події працювала оперативна група ГТУ МНС України у місті Києві.