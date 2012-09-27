У Києві через зсув грунту в траншеї загинув 27-річний чоловік
16:44, 27 вересня 2012Суспільство
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Сьогодні, 27 вересня, о 12:28 до Головного територіального управління МНС України у місті Києві надійшло повідомлення про те, що під час проведення земляних робіт біля двоповерхового приватного будинку на провулку Столєтова,46, стався зсув ґрунту в траншею, внаслідок чого землею завалило робітника.
Як повідомляє прес-служба МНС України, за вказаною адресою прибули рятувальники, які одразу ж приступили до розкопування постраждалого.
Коли працівники МНС дістали 27-річного будівельника з-під землі, він був уже без ознак життя.
На місці події працювала оперативна група ГТУ МНС України у місті Києві.
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