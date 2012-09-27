У Кременчуці п'яний міліціонер почав стрілянину по людях

Про це УНІАН повідомив прокурор міста Тимофій Кодола.

За його словами, до чергової частини міліції з хірургічного відділення першої міськлікарні надійшло повідомлення, що до них з вогнепальними пораненнями доставлено двох місцевих жителів.

За словами прокурора, самі потерпілі розповіли, що коли вони проходили в районі площі Незалежності в центрі міста, то побачили трьох чоловіків, які розпивали спиртне. Чоловік із компанії нагрубіянив на їхню адресу. Один із потерпілих розвернувся, щоб уточнити, чи йому було адресовано висловлювання, а у відповідь одержав постріли з пістолета, що стріляє гумовими кулями.

«Потерпілі говорять, що у цієї людини 4 поранення. Другий чоловік, закривши обличчя руками, кинувся на того, хто стріляв, і також одержав 4 кулі. Третій з цієї компанії не постраждав. Коли чоловіки намагалися дати відсіч стрілкові, той кинувся бігти і побіг до міськуправління міліції, де сховався», – уточнив прокурор.

За його словами, пізніше з'ясувалося, що чоловіками, які розпивають спиртне, були міліціонери, які в той момент були не на службі.