Щоденники Довженка пролежали невідомими 50 років

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві повідомили голова Держархівслужби України Ольга Гінзбург і керівник Федерального архівного агентства Росії Андрій Артізов.

У результаті співпраці українських та російських архівістів підготовлено до друку збірку “Щоденники Олександра Довженка”, які митець писав упродовж усього життя.

Директор Російського державного архіву літератури і мистецтва Тетяна Горяєва зазначила, що після смерті О.Довженка його вдова Юлія Солнцева безоплатно передала щоденники в архів. Єдиною її умовою було те, що ці рукописи будуть перебувати на закритому зберіганні у фондах російських архівів протягом 50 років. За словами Т.Горяєвої, цей строк сплив у квітні 2010 року, і відразу після цього розпочалась робота з підготовки щоденників до публікації. Вона додала, що загалом це 74 зошити щоденників.

Генеральний директор видавництва “Фоліо”, яке й публікуватиме щоденники, Олександр Красовицький додав, що видання з’явиться до кінця поточного року. Він висловив переконання, що ця книга стане бестселером в Україні та Росії. Щоденники публікуватимуться українською та російською мовами.

О.Красовицький не виключив, що у майбутньому щоденники будуть перекладеній й видані іншими мовами.