Київська міліція вже отримала 8 повідомлень щодо вбивці охоронців «Каравану»
08:20, 28 вересня 2012Суспільство
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Київська міліція вже отримала 8 повідомлень від громадян, які кажуть, що їм відомо, особу вбивці охоронців у ТРЦ «Караван».
Валерій Поліщук
Про це заявив керівник управління зв’язків з громадськістю МВС України Валерій Поліщук в ефірі «5 каналу».
«Є вже вісім повідомлень до Київської міліції, які кажуть про те, що їм відомо хто ця людина, що вона дуже подібна на якусь людину, тому вся ця інформація перевіряється», – заявив Поліщук.
«Людина, про яку казав міністр, також може вважатися підозрюваним, але після того, на сто відсотків, коли буде затримана, і коли будуть проведені всі необхідні експертизи», – додав речник МВС.
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