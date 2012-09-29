Дачі під Києвом впали у ціні

В першу чергу, така тенденція торкнулася недорогих дач пострадянського зразка. Зокрема, на сьогоднішній день невелику дачу площею близько 50 кв. м із ділянкою в 4-6 соток можна купити за 30-40 тис. дол.

У 2009-2011 роках така нерухомість прирівнювалася до вартості 2-кімнатної квартири в спальному районі Києва (від 60 тис. дол.).

Разом з тим, на початку літа вартість об'єктів нерухомості в цьому сегменті впевнено трималася на позначці 50 тис. дол. і вище.

За даними DOM.ria.ua, дачу вартістю 30-40 тис. дол. на сьогоднішній день можна знайти на Русанівці, Оболоні, Осокорках.