Щороку за ухил від армії порушують 80 кримінальних справ

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних сил України полковник Ігор Миколаєнко.

Він зазначив, що ухилення від служби в армії є актуальною проблемою.

Водночас, за словами І.Миколаєнка, це проблема не Збройних сил, а юнаків, адже за ухилення від служби в армії передбачається кримінальна та адміністративна відповідальність, нагадав І.Миколаєнко. Він пояснив, що кримінальна відповідальність у вигляді обмеження волі строком до 3 років передбачається у разі, якщо юнак отримав повістку, але не з’явився на призовний пункт. Якщо особа не з’явилася на призовну комісію – це порушення обліку громадян, які призиваються на військову службу, ці дії караються штрафами різних розмірів.

При цьому, І.Миколаєнко повідомив, що протягом весняного призову цього року до кримінальної відповідальності було притягнуто 33 особи, а до адміністративної – близько 6 тис. 300 осіб.

І.Миколаєнко зауважив, що кожного року ситуація приблизно однакова – 70-80 кримінальних і 11-12 тисяч адміністративних справ.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні стартувала осіння призовна кампанія. Передбачається, що цієї осені на строкову військову службу буде призвано 18 тисяч 900 осіб.