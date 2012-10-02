Завтра метро працюватиме на годину довше

Це пов’язано з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Динамо» (Загреб).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київського метрополітену.

Окрім того, через очікуване збільшення кількості пасажирів у зв’язку зі згаданою футбольною грою з 19 год. 00 хв. на усіх лініях метро буде збільшено кількість поїздів.

Також, на станціях «Олімпійська», «Площа Льва Толстого» та «Палац спорту» буде посилено штат чергового персоналу.

У прес-службі зауважили, що якщо після закінчення футбольного матчу пасажиропотік перевищуватиме допустимі норми, черговим персоналом метрополітену можуть бути введені обмеження на вхід до станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».

На станціях «Хрещатик», «Майдан Незалежності», «Олімпійська», «Площа Льва Толстого» та «Палац спорту» працівники міліції чергуватимуть в посиленому режимі з метою підвищення контролю за дотриманням громадського порядку.

Вищезазначені заходи спрямовані на організацію безпечного перевезення пасажирів та високої культури їхнього обслуговування, зазначили у Київському метрополітені і ставитися із розумінням до ймовірних обмежень та не порушувати громадський спокій в підземці під час проїзду, дотримуватись правил користування метро.