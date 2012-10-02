Справу про вбивство охоронців Каравану можуть передати іншим слідчим

Про це УНІАН повідомив начальник Управління зв’язків з громадськістю МВС України Володимир Поліщук, коментуючи сьогоднішню заяву народного депутата Геннадія Москаля про те, що ця справа перебуває у провадженні Оболонського райуправління міліції Києва виключно через те, що і МВС, і Головне управління столичної міліції у разі невдачі при розшуку та затриманні вбивці хочуть зняти з себе будь-яку відповідальність.

«Ця справа перебуває на контролі міністра і щоденно по кілька разів доповідається йому. Незалежно від того, у чиєму провадженні вона наразі перебуває, для розшуку вбивці задіяна чимала кількість сил як у Києві, так і по всій Україні. Передача в разі необхідності у провадження іншого підрозділу є виключно процедурною та процесуальною можливістю», - сказав В.Поліщук.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня у столичному ТРЦ «Караван» невідомий розстріляв трьох приватних охоронців та одного важко поранив.