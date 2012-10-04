Інститутові вивчення проблем злочинності присвоїли ім'я академіка

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юістиції України, відповідну постанову було ухвалено в середу на засіданні уряду.

Таким чином, за словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, уряд підтримав ініціативу наукової громадськості щодо увічнення пам’яті відомого в Україні й за кордоном вченого, Героя України, академіка В.Сташиса, який зробив великий особистий внесок у становлення юридичної освіти і науки та формування законодавства України.

Володимир Володимирович Сташис (1925-2011) - перший проректор Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Герой України, генерал-лейтенант юстиції, кандидат юридичних наук (1954), професор (1973), академік Академії правових наук України (1993).

Крім того, цією ж постановою Кабін уніфікував назви установ, які входять до складу Національної академії правових наук України.

Зокрема, назву Інституту вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України змінено на «Науково-дослідний інститут вивчення злочинності імені академіка В.Сташиса Національної академії правових наук України». Назву Науково-дослідного центру правової інформатики Національної академії правових наук України змінено на «Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України».