У Львівській колонії повісився зек зі стажем

Як повідомив УНІАН речник Державної пенітенціарної служби у Львівській області Мирослав Демків, ув’язненого знайшли повішеним 3 жовтня, близько 18.00.

„Окрім сліду від петлі на шиї інших тілесних ушкоджень на тілі не виявлено. У чоловіка це була п’ята судимість, із своїх 30-ти років він 12 років провів у місцях позбавлення волі”, - повідомив М.Демків.

За фактом смерті засудженого прокуратура проводить перевірку в порядку ст. 97 КПК України, та перевірку щодо правомірності дій службових осіб колонії.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня у Личаківській виправній колонії №30 знайшли повішеним 29-річного в’язня у підвальному приміщені, де розміщений санвузол. За цим фактом проводиться перевірка.