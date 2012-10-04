Янукович: Україна розвиватиме альтернативні джерела енергії

Про це Президент України Віктор Янукович сказав під час церемонії введення в експлуатацію Ботієвської вітряної електростанції в Запорізькій області, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Розвиток альтернативної енергетики - це стратегія розвитку в цілому нашої енергетики», - сказав глава держави.

В.Янукович наголосив на важливості реалізації проекту будівництва Ботієвської вітряної електростанції. «Для нас такі кроки дуже важливі - і в цілому з точки зору модернізації нашої країни, і конкретно з точки зору розвитку альтернативних видів енергетики», - зауважив він.

Президент також зазначив, що реалізація таких проектів - це значний внесок у покращення стану довкілля в державі. «Ця електростанція не робить ніяких шкідливих викидів в атмосферу. Вона екологічно чиста», - сказав В.Янукович.

Глава держави підкреслив, що влада працюватиме над створенням мотивацій для інвесторів вкладати в будівництво таких об’єктів.

«Це буде нашою політикою, і це тільки перші кроки», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 жовтня, найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, ввів в експлуатацію перші вітроустановки Ботіївської вітроелектростанції (ВЕС), найбільшої ВЕС в Україні.