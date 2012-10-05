Хорошковський: Україна виконає вимоги МВФ, коли зможе
Влада України має намір виконати вимоги Міжнародного валютного фонду про приведення тарифів на газ для населення до економічно обґрунтованих.
Як передає кореспондент УНІАН, про це перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський заявив на прес-конференції в Ялті.
Він додав, що поки що неясний спосіб і терміни реалізації цих намірів.
«У нас не стоїть питання підвищення цін на газ. У нас стоїть питання про приведення тарифів до собівартості й економічно обґрунтованого рівня. Це дуже важливе завдання. Але ми чудово розуміємо, що з іншого боку стоїть питання соціального забезпечення населення. Завдання уряду зробити це так, щоб населення не постраждало. Уряд уважно ставиться до побажання МВФ, ті завдання, які стоять у рамках програми, повинні бути реалізовані. Питання в способі їх реалізації і термінах», - сказав В.Хорошковський.
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Як повідомляв УНІАН, після схвалення програми stand-by влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.
Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною ряду узятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров недавно заявив, що Україна продовжить програму співпраці з МВФ, якщо це сприятиме розвитку національної економіки.