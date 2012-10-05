Хорошковський: Україна виконає вимоги МВФ, коли зможе

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський заявив на прес-конференції в Ялті.

Він додав, що поки що неясний спосіб і терміни реалізації цих намірів.

«У нас не стоїть питання підвищення цін на газ. У нас стоїть питання про приведення тарифів до собівартості й економічно обґрунтованого рівня. Це дуже важливе завдання. Але ми чудово розуміємо, що з іншого боку стоїть питання соціального забезпечення населення. Завдання уряду зробити це так, щоб населення не постраждало. Уряд уважно ставиться до побажання МВФ, ті завдання, які стоять у рамках програми, повинні бути реалізовані. Питання в способі їх реалізації і термінах», - сказав В.Хорошковський.

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Як повідомляв УНІАН, після схвалення програми stand-by влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною ряду узятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров недавно заявив, що Україна продовжить програму співпраці з МВФ, якщо це сприятиме розвитку національної економіки.