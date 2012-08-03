Азаров: Україна не виконуватиме вимогу МВФ щодо тарифів на газ

Про це він сказав в інтерв’ю вітчизняним телеканалам, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

М.Азаров наголосив, що уряд високо цінує взаємини з Міжнародним валютним фондом, співпраця з яким є основним індикатором інвестиційної привабливості країни. При цьому М.Азаров вчергове підкреслив, що Україна не має намір підвищувати тарифи на газ для населення, як того вимагає МВФ для отримання чергового траншу кредиту.

«Ми займаємо іншу позицію: для нас важлива купівельна спроможність людей, розвиток внутрішнього ринку», - сказав М.Азаров.

Важливим показником оцінки інвестиційного клімату прем’єр-міністр назвав і реакцію підприємців – в першому півріччі 2012 року створено 150 тис. малих підприємств.

Таке зростання, підкреслив М.Азаров, можливе лише за наявності належних умов для ведення бізнесу.

До того ж, капіталовкладення за перше півріччя, зазначив він, зросли на 23%.

“Все це свідчить, що уряд поетапно робить нашу країну привабливою для інвестицій – як зовнішніх, так і внутрішніх”, - зазначив М.Азаров.