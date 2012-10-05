Двоє злочинців на трасі пограбували жителя Мелітополя на 1,5 мільйона

Як повідомили УНІАН у керівництві ГУ МВС України в Запорізькій області, злочин було скоєно сьогодні вночі на трасі Харків-Сімферополь.

«Двоє невідомих, які пересувалися на автомобілі «Опель», притисли автомобіль потерпілого «Ланос» до узбіччя, після чого вискочили з автомобіля в масках, розбили вікно в «Ланосі», напали на водія, потім проникнувши в автомобіль забрали коробку з грошима, в якій, за словами потерпілого, було 1,5 млн. грн – кошти, на які він планував придбати насіння соняшника», - розповіли в міліції.

За словами співрозмовника агентства, після скоєння розбійного нападу зловмисники прив'язали потерпілого – офіційно ніде не працюючого жителя Мелітополя, 1983 р.н. – до керма його автомобіля і втекли.

Як повідомив УНІАН начальник ВЗГ ГУ МВС України в Запорізькій області Олександр Волкодав, повідомлення про цей злочин надійшло сьогодні вночі до Запорізького РВ ГУ МВС України в Запорізькій області.

«За цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – «Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих розмірах або здійснений організованою групою і який супроводжувався завданням тяжких тілесних ушкоджень». Ведеться слідство», - повідомив О.Волкодав.